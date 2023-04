Lilipat na sa GMA-7 o stay sa ABS-CBN? Enrique may big announcement

Tuwang-tuwa at excited ang fans ni Enrique Gil sa social media post ni Ranvel Rufino, manager ng aktor.

Matatapos na nga ang paghihintay ng fans na muling mapanood si Enrique sa isang proyekto dahil ayon kay Ranvel ay magkakaroon ng announcement this week tungkol doon.

“Super SOON, guys. Expect the announcement THIS WEEK,” sey ni Ranvel.

Malaking katanungan pa rin kung saan mapapanood si Enrique dahil matapos nitong umalis sa Star Magic at hindi tanggapin ang projects na inalok ng ABS-CBN ay lumakas ang ugong na lilipat siya sa GMA Network.

Last year ay napabalitang tinanggihan ng management ni Enrique ang talent fee na alok ng Kapuso Network at early this year naman ay lumabas ang balita na gagawa siya ng teleserye kasama si Marian Rivera.

May kumalat din na tsika na may pinost daw ang isang taga-ABS-CBN na mananatili raw na Kapamilya si Enrique, huh!

Anyway, kahit saan mapunta si Enrique, sana ay makatulong sa kanyang career at sana nga ay bonggang comeback project ang kanyang gagawin dahil marami na talaga ang nakaka-miss sa kanya.

Bonggels! (Byx Almacen)