‘Lagare’ sa Norte

ISANG mapagpalang araw sa ating lahat. Sa isang bibihirang pagkakataon, ako ay nabiyayaan lumaro ng basketball sa dalawang magkasunod na fiesta.

Ito ay fiesta sa Cauayan, Isabela sa imbitasyon ng sikat na artista sa ABS-CBN na si DJ Durano sa pangunguna ng kanilang mahal na Hon. Mayor Caesar Jaycee Dy.

Ang mga artistang dumating nitong nakaraang

Biyernes ay sina Paolo Paraiso, Noel Coleta, Paolo Gumabao, Gerry Acao, Eric Fructoso, Bong Alvarez at ang inyong lingkod Jerry Codinera.

Nakalaban ng grupo ng Team JC ang Cauayan All Stars. Punuan ang gym, may konting sayawan sa umpisa ng ‘Ting Ting Tang Tang’ kaya masigla agad ang mga kababayan nating ilokano.

Nanaig ang Cauayan All Stars sa laro, dikit ang laban sa umpisa pero may mga mahusay sa Cauayan All Stars na tulad nina Paolo Gumabao at DJ Durano, kaya magaang ang laban.

Pagkatapos ng dinner, tumuloy ang grupo sa oval para saksihan ang concert ng ibang artista. Jampacked ang concert na suportado ng Ginebra San Miguel.

Dali-dali na kaming lumarga ni Bong Alvarez para tumungo sa Pinili, Ilocos Norte para naman lumaro sa kanilang fiesta. Nag-toss ng ceremonial ball ang baguhang si Mayor Rommel Labasan.

Sa tulong ng ating kaibigang artista na “Brooke Shields of the Philippines” na si Miss Nadia Montenegro, nagdala siya ng mga artista tulad nila Archie Alemania, Gene Padilla, Noli Locsin, Bong Alvarez at JC De Vera.

Nagsimula ang laro ng 2:30pm at natapos ng 4:30pm na sakto lang para bumiyahe kami ni ‘Mr. Excitement’ patungong Laoag, Ilocos Norte para sa huling laro ng 7pm.

Ang lineup naman sa fiesta ng Laoag ay sina Allan Caidic, Marlou Aquino, Willie Miller, Gherome Ejercito, Vince Hizon, Rodney Santos, Bong Alvarez, EJ Feihl at inyo po ulit lingkod Jerry Codiñera.

Sinamahan din ang Legends ng mga batang player galing sa ICC Blue Hawks ni coach Jay Agsalud. Nakalaban ng grupo ang team ng bagong gobernador ng Ilocos Norte na si Matthew Manotoc.

First time din nakatikim ng matinding talo ang PBA Legends sa matagal na panahon kahit may dala pa tayong reinforcement na bata. Mahusay din maglaro si Gov. Matt, takbo ng takbo at mahusay pumasa.

Kaya ayan mga ka-Abante at ka-Depensa pahinga muna tayo dahil may biyaheng Bicol at Nueva Vizcaya ang Legends sa susunod na linggo.

Abangan!