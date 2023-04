Karla, Jolina may iringan?

Super saya at todo tawa si Karla Estrada, sa presscon ng ‘Face 2 Face’ sa studio ng TV5, dahil sa mga bonggang mensahe ng mga taong malalapit sa puso niya.

Bongga naman kasi ng mensahe ng mga taong malalapit sa puso niya, sa pangunguna siyempre ng anak niyang si Daniel Padilla. Hindi nga nagpakabog sa message sina Melai Cantiveros, Vina Morales, KaladKaren, Representative Yedda Romualdez, Speaker Martin Romualdez, at siyempre ang mga dating host ng ‘Face 2 Face’ na si Amy Perez at Gelli de Belen.

May mga nagtaka, nagtanong kung bakit walang mensahe ang ka-momshie niya sa ‘Magandang Buhay’ ng ABS-CBN noon na si Jolina Magdangal. May away ba sila?

“Kilala ko si Momshie Jols. May mga reasons tayo na dapat irespeto bilang kaibigan. Ako lang ito, ha! Kung paano ako makipagkaibigan. Hindi ako judgmental sa mga kaibigan ko. Ang importante magkaibigan kami.

“So, ayokong bigyan ng rason si Momshie Jols, dahil siya ‘yon. But I don’t think na merong problema. I don’t think na merong problemang personal.

“Si Momshie Mels, ganiyan ang pagkatao niya bilang kaibigan. So, i-celebrate natin ang kanilang mga type gawin bilang mga kaibigan ko,” sabi lang ni Karla. (Dondon Sermino)