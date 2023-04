Kabataan at agrikultura

Kamakailan ng tayo ay nakapanayam ng ating mga kaibigan sa media, nabanggit ko po na ang agrikultura ay maaring maging tiket sa isang matatag at masaganang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino.

Karaniwan ng pananaw na ang pagsasaka ay trabahong mahirap at masakit sa katawan. Pero iba na po ang panahon ngayon. Puedeng maging goldmine ang agriculture sector, kung ikaw ay masipag, matiyaga at bukas ang isipan sa paggamit ng makabagong gamit at teknolohiya.

Ang mga kabataang Pilipino ang nangunguna ngayon sa pagbabago sa sektor ng agrikultura. Ginagamit nila ang Tiktok, Facebook at iba pang uri ng social media para maakit ang iba pang kabataan na humubog ng career sa mahalagang sektor na ito. Ilang halimbawa ay si UrbanFarmerTV na may 118,000 followers sa Tiktok at si The Agrillenial na may 165,000 followers the kanyang Youtube channel.

Bukod pa riyan, mga kabataan din po ang nakaisip na tulungan ang mga magsasaka na direktang madala ang kanilang produkto sa merkado. Sa pamamagitan rin ng teknolohiya at social media, hindi na kailangan ang mga middleman na karaniwan ng ginigipit at binibili sa napakababang presyo ang mga ani ng mga magsasaka.

Ngayon, dahil sa innovation na naisip ng mga kabataang negosyante, puede ka ng bumili ng sariwang gulay, bigas at iba pang pagkain sa pamamagitan ng mga mobile app. Hindi na kailangan ang mga middleman na tumatabo ng malaking kita habang yung mismong magsasaka na nagtanim at nagprodyus ng ibebenta nila ang naiiwang kawawa. Pati tayong mga konsyumer ay lugi rin dahil malaki na ang patong sa presyo ng produkto pagdating sa merkado dahil sa maraming middleman.

Isa pang matagal nang ginagawa ng ilang sakahan ay ang contract farming. Sa ilalim po ng ganitong proseso, nakakontrata na ang itatanim ng mga magsasaka at may sure buyer na. Mga malalaking food companies na nagsusupply ng karne, gulay at iba pang pagkain sa mga supermarket ang karaniwang may ganitong contract growing agreement sa mga magsasaka.

Kaya kung ikaw ay isang masigasig at masipag na ‘agri-preneur’, siguradong kikita ka ng malaki sa agrikultura. Bukod pa riyan, makakatulong ka pa na matupad ang ating layuning food security o seguridad sa pagkain.

Ayon sa isang pag-aaral ng University of the Philippines-Los Baños, ang mga magsasakang Pilipino ay tumatanda na. Ang average na edad po nila ay lagpas 50 na. Ang malungkot, marami sa kanila ay ayaw na maging pamana sa kanilang mga anak ang pagsasaka.

Ang ganitong pananaw ay marahil na rin sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga incentives na binibigay ng gobyerno para maakit ang mga kabataan sa agriculture sector. May mga programa ang gobyerno para sa pautang na wala o mababa ang interes, may mga tax exemption o discount at iba pang incentives para maakit ang kabataan sa sektor ng agrikultura.

Sa Kongreso, ang Bicol Saro Partylist ay sumusuporta po bilang co-author ng maraming panukalang batas ni Cong. LRay Villafuerte para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura. Ilan dito ay mga bills para mapakalakas ang mga industriya ng cacao, bamboo, saging, livestock, kape at abaca.

Kasama rin sa ating sinuportahan bilang co-author ay ang bill ni Cong. LRay na ang layunin ay mabigyan ng direktang cash assistance ang mga maliliit na magsasaka ng palay. Ang tulong pinansyal na ito ay manggagaling po sa sobrang buwis na dapat kolektahin ng gobyerno mula sa pagi-import ng bigas. Sa ilalim ng batas, taon-taon ay dapat na makakolekta ng P10 billion na buwis mula sa rice imports. Ang sosobra dito ang gagamitin bilang cash assistance para sa mga palay farmer.

Tayo rin po ay co-author ng bill ni Cong. LRay para magkaroon ng Tulong Kabataan sa Agrikultura scholarship program at trust fund para mapondohan ang programang ito. Halos wala na pong gagastusin ang mga scholar para makapagtapos ng degree sa agriculture, forestry, fisheries at iba pang kurso na pang-agrikultura kapag naging batas ito.

Ilan lamang po yan sa mga bills na ating sinusuportahan para mapalakas ang sektor ng agrikultura.

Noong 2022, kasama ang Camarines Sur sa top 10 hybrid rice-producing provinces ng bansa. Sa mga susunod na taon, ang mga kabataan ng CamSur na pamilyar na sa paggamit ng makabagong teknolohiya ang magpapatuloy para mapanatili ang lalawigan sa Top 10, o mas maganda ay sa Top 3, bilang rice producing province. Sila at ang kanilang mga kapwa-Bicolano ang tutulong para makahanap ng solusyon sa mga problema na kinakaharap ng agriculture sector.

Isa na rito ang matinding epekto ng climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Nakasalalay sa kanila ang kinabukasan ng agriculture sector ng bansa. Tiwala naman tayong magagawa nila ito, dahil basta kabataang Bicolano, saro!