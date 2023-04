Joel Embiid matamlay opensa, nanghalimaw na lang sa rebound

TAHIMIK ang scoring ni Joel Embiid, nagtistis si Tyrese Maxey ng 33 points para bitbitin ang Philadelphia sa 96-84 win laban sa Brooklyn at 2-0 lead sa kanilang Eastern Conference first-round playoffs series nitong Lunes.

Mula sa floor ay 6 of 11 lang si Embiid para sa 20 points pero bumawi sa ibang aspeto ng laro – 19 rebounds, 7 assists, 1 steal, 3 blocks. ‘Yun lang, sa pangalan niya nakalista ang 8 sa 19 turnovers ng 76ers.

May 20 markers, 12 boards din si Tobias Harris. Inalat sa 3 of 16 shooting si James Harden (8 points) pero may 5 rebounds, 7 assists, 4 steals.

Lipat ang Game 3 sa New York sa Biyernes (araw sa Manila).

Nagkamada ng 28 points si Cam Johnson kabilang ang stare down kay Embiid na sumadsad matapos i-posterize ng dakdak sa first half pero ‘yun na ang huling pasiklab ng Nets.

Ibinalik ni Harris ang mintis ni Maxey para ibuhol sa 55-55 sa bukana ng third, sinundan ng corner 3 ni Maxey. Back-to-back 3s pa nina Harden at Harris ay biglang abante na ang Sixers 64-56, hindi na lumingon. (Vladi Eduarte)