Invisible Bodyguards pala ay ET

Mga ka-Misteryo may mga tao na merong mga imbisibol na guwardiya o bodyguards. Kung ang karamihan ay mga elemento ang kanilang bantay, ang iba ay mga ET o Ekstraterestriyal.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta mày Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Si Ernie ng Rizal ay dumulog sa Misteryo at nagtanong kung ano yung lagi niyang nakikita kahit saan siya magpunta.

Misteryo: “Ano ba ang nakikita mo? Kailan mo pa siya unang nakita?”

Ernie: “Actually matagal ko na siyang nakikita since nung nasa province pa ako. Matangkad siyang tao pero ewan ko kung tao nga ba siya o ibang nilalang.”

Misteryo: “Tanungin kita ano ang pakiramdam mo kapag nakikita mo siya? Natatakot ka ba? Kung nakikita mo siya ano hitsura niya? “

Ernie: “Not scared Hindi ako takot sa kanya. Hindi ko siya makita ng malinaw pero may images in my mind na nagpapakitang he’s tall around 8 feet, naka-robe siya, mahaba ang arms at fingers niya, yung suốt niya ay parang rubber type kasi nakikita ko yung kulubot kapag gumagalaw siya, he has almond-shaped eyes, not sure kung nagsasalita siya kasi when I hear voices, in my mind hindi gumagalaw ang mouth niya. So probably he’s talking thru mind.”

Misteryo: “I see. Yes I presume that guy is an extraterrestrial with the almond-shaped eyes and tall in height. Ano pa napansin mo sa kanya? Sabi mo naririnig mo din siya right? Ano yung laging words na sinasabi niya.?”

Ernie: “Not all the time nakukuha ko sinasabi niya pero ang clear na sinasabi ay protected daw ako and they help me whenever gusto ko silang tawagin. May assurance na lagi silang nakatabin sa akin so that means bodyguards ko sila.”

Misteryo: “Hindi mo ba naitanong kung saan sila galing? Kung anong alien species sila?”

Ernie: “No hindi ko naitanong kasi know they came elsewhere in the Universe or maybe andito lang sila sa planet since ancient times. I believe they were with the ancient Egyptians, Romans, Sumerian, Babylonians at iba pang civilizations.”

Kayo meron na ba kayong katulad na experience or encounters. Email misteryophilnet@gnail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.