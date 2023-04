International Master Ronald Bancod pipiga ng utak sa Penang Open 2023

NAKATAKDANG tumungo ng Malaysia si International Master Ronald Bancod para lahukan ang 3rd Mini Penang Chess Open 2023 na gaganapin sa Abril 24 hanggang 28 sa Methodist Boys School ACS Union sa Penang.

Si Bancod na nakababatang kapatid ni veteran sports editor at opisyal ng Philippine Sportswriters Association (PSA) Rey Bancod ay nagbigay ng libreng chess clinic sa Infanta, Quezon nitong Abril 8 at at sa Olongapo City nitong Abril 16 kung saan ay nakasama niya sina FIDE Master Christopher Castellano at National Master Marlon Bernardino.

Sa darating na Dabado ang alis ni Bancod, makakasama rin niyang tutulak ng piyesa si Castellano na hangad din na makapagbigay ng karangalan para sa bansa.

Pagkatapos ng nasabing event, pakay ding maglaro nina Bancod at Castellano sa tournaments sa United Arab Emirates (UUAE), Thailand at Singapore. (Elech Dawa)