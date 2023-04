Fiancé naiyak sa tagumpay ni KaladKaren

Hindi raw napigilan na maiyak ang fiancé ni KaladKaren na si Luke Wrightson dahil sa pagkapanalo nito bilang best supporting actress sa first Summer Metro Manila Film Festival para sa pelikulang ‘Here Comes the Groom’.

Hindi raw naniwala noong una ang kanyang fiancé na nanalo siya ng acting award. Baka raw fake news iyon.

“Ang nagpapaniwala sa kanya isang news article ng ABS-CBN. Sabi ko, ‘Promise, Babe, this is it, legit, hindi ‘to fake news.’ Tapos naiyak,” kuwento ni KaladKaren.

Kaya raw naging emotional si Luke ay dahil alam daw nito ang matagal nang pangarap ni KaladKaren na makilala bilang aktres

“Sabi niya, ‘Alam kong pangarap mo ‘yan, na maging artista, maging actress sa isang malaking pelikula.’ Natuwa ako kasi grabe ‘yung suporta sa akin ni Luke ever since. Hindi pa ako nagsu-showbiz, kami na, eh. Kahit hindi siya showbiz, he tries to be involved sa aking buhay bilang isang artista. Natutuwa ako na lagi siyang nandiyan, talo-manalo, he’s always there.”

After eight years of dating, na-engaged sina KaladKaren at Luke noong 2020.