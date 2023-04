DPWH sinita sa pagbutas, pagkalkal ng maayos na kalye

Kinuwestyon ni Bacolod City Mayor Abelardo Benitez ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa patuloy nitong pagbutas at pagkalkal sa mga kalye sa lungsod na maayos at wala naman umanong sira.

Sinabi ni Benitez na hindi niya makita ang lohika ng DPWH sa ginagawa nitong pagbutas sa mga kalye sa kanilang siyudad na nasa maayos namang kondisyon.

Aniya, may mga sirang kalye na kailangang kumpunihin at dito dapat mag-pokus ang DPWH.

May 10 lugar sa lungsod ang sinasailalim sa rehabilitasyon at karamihan aniya rito ay DPWH ang nangangasiwa.

Tiniyak naman ni Benitez na babantayan niya ang mga road project ng DPWH para masigurong matatapos ang mga ito sa takdang panahon.