Divorce bill tinulak ng 7 senador

Muling binuhay ni Senador Risa Hontiveros nitong Martes ang kanyang panawagan na ipasa ang Senate Bill 147 o ang Dissolution of Marriage Act.

Ayon kay Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality, kailangan ang batas na ito ng kababaihang biktima at nakaligtas sa pang-aabuso sa tahanan.

“Some Filipino women have almost been killed by their own husbands. But most of them cannot leave their marriages because of the prohibitive costs of filing for an annulment,” sabi ni Hontiveros na siyang may-akda ng panukala.

Sinabi ni Hontiveros na pito silang senador na nagsusulong ng panukala na maging legal ang diborsyo sa Pilipinas. Ilan sa nagsalita sa committee hearing para sa legalisasyon ng diborsyo ay sina Senador Raffy Tulfo at Robin Padilla.

“Nasubukan natin ang walang diborsyo, bakit ‘di natin subukan ang meron namang diborsyo?” hirit naman ni Padilla. (Dindo Matining)