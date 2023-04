Dimples rumampa sa Brazil na naka-Filipiniana blouse

Nabitin ang followers ni Dimples Romana sa ipinost niyang top shot ng suot na Filipiniana blouse, kaya nagre-request ang mga ito ng full body photo ng aktres.

Rumampa lang naman si Dimples sa kainitan ng Rio de Janeiro, Brazil na naka-Filipiniana blouse talaga. Obviously, gustong ipakita ni Dimples kung gaano siya ka-proud bilang isang Pinoy, na kahit nasa ibang bansa siya ay ganoon ang kanyang suot.

Okey rin ang ginawa ni Dimples bilang ang dami ngang Brazilian sa Pilipinas, so maganda rin na ipinakita niya ang pagiging Pinoy naman niya sa bansang ‘yon.

Sey niya, “For our last tour around the city of Rio, I wore proudly Filipino, top by a new fave designer, the gorgeous @cheetsrivera and yes, I wore this piece with a pair of jeans and Capt @cahlieahmee’s chucks and ended the day with the Dalagang Filipina vibe.” (Rose Garcia)