De’Aaron Fox, Kings pinabulagta uli GSW

WALA sa pamilyar na teritoryo sa postseason ang defending champion Golden State, muling tumikim ng talo 114-106 sa playoff newcomer Sacramento nitong Lunes sa Game 2 ng West first-round.

Sa panahon ni Stephen Curry, ngayon lang nalubog sa 2-0 ang Warriors sa isang series.

Hindi nakatulong sa Golden State ang pagkaka-eject ni Draymond Green dahil sa flagrant foul matapos dibdiban si Domantas Sabonis 7 minutes pa sa laro.

Pipilitin ng Warriors na makaisa paglipat ng series sa San Francisco para sa Game 3 sa Biyernes (araw sa Manila).

Nagawang ibuhol ng Warriors sa 95-95, kumikikig pa 102-101 sa 3-pointer ni Klay Thompson pero isinara ng Kings ang final 3 minutes sa 12-5 run para ikahon ang panalo.

Bumomba si De’Aaron Fox ng 24 points kabilang ang pamatay na tres 107-101 para sa Sacramento, sinundan ng isa pa ni Davion Mitchell 112-103, 1:08 na lang.

Tumapos si Sabonis ng 24 points, may 18 si reserve Malik Monk.

Naka-28 points si Curry pero 3 for 13 lang sa labas ng arc. May 22 si Andrew Wiggins at 21 kay Thompson na 5 for 10 sa 3s. (Vladi Eduarte)