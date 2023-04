Dating DFA Sec Del Rosario pumanaw na

Pumanaw na ang negosyante at beteranong diplomat na si Albert Del Rosario nitong Martes, Abril 18 sa edad 83.

Ito ang ipinabatid sa publiko ng Management Association of the Philippines, isang grupo ng corporate executives na pinamunuan ni Del Rosario noong 2007.

Si Del Rosario ay nagsilbing Foreign Affairs Secretary ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III at naging Philippine ambassador to the United States. Siya ang chairman ng Gotuaco, del Rosario Insurance Brokers, Inc. at naging director ng Metro Pacific Investments Corp. at mga subsidiaries. Siya ay director ng PLDT mula 2016.

Sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na hindi malilimutan ng mga Pilipino si Del Rosario dahil sa hindi nito pagsuko ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS). Bahagi ng pamana ni Del Rosario ang panalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal kung saan binasura ang nine-dash claim ng China sa halos buong South China Sea.

““Our country has just lost a consummate diplomat, a humble and conscientious public servant and civilian, and a staunch and passionate defender of national sovereignty,” sabi ni Romualdez. (Billy Begas)