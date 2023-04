Binatilyo tent ginawang tulugan sa loob ng 3 taon

Masarap talagang mag-camping at matulog sa tent pero keri mo kaya na halos tatlong taon na ito ang tulugan mo?

‘Yan ang kwento ng binatilyo na ito mula England. Siya si Max Woosey na tatlong taong natulog sa tent na nasa bakuran ng kanilang bahay kaya naman, binansagan siyang ‘The Boy in the Tent’.

Noong 10 years old siya, sinimulan ito ni Max bilang fundraising project kung saan nakakalimom siya ng pera na kanyang dino-donate sa isang charity na nag-aalaga sa mga walang tirahan o may sakit.

“Before my neighbor died of cancer, he gave me a tent and told me to ‘have an adventure,” sabi ni Woosey.

Nag-viral sa social media world ang pakulo niyang hanggang sa naka-raise na siya ng 860,000 dolyar o halos P47.5 milyong piso.

Dahil dito, nakasungkit din si Max ng pagkilala mula sa Guinness World Records bilang ‘world record for most money raised by camping (individual).’

“I have had the best three years of my life. I have met some amazing people and had brilliant experiences. I don’t think I would change anything,” dagdag pa ni Max. (Moises Caleon)