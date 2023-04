Bebot 14 buwan hindi nakaihi

Isa ang pag-ihi sa mga madalas hindi natin kayang pigilan pero kakaiba ang bebot na ito sa London dahil sa kanyang kondisyon, hindi niya kayang umihi.

Ito ang medical condition ni Elle Adams, 30-anyos mula Bow, East London. Si Elle ay na-diagnose ng isang pambihirang sakit na tinatawag na Fowler syndrome kung saan hindi siya makaihi kahit pa kailangan niya.

Noong 2020, pumunta sa ospital si Elle at napag-alaman ng mga doktor na sumuri sa kanya na mayroon siyang isang litro ng ihi sa kanyang bladder. Ang normal na dami na kayang i-hold ng isang babae ay 500 ml habang 700 ml naman sa lalaki.

Dahil sobra-sobra, nangailangan na gumamit ng emergency catheter upang i-drain ito. Taong 2021 siya na-diagnose ng naturang sakit at mula noon ay hindi siya umiihi nang normal.

Sabi ni Elle sa isang interview, “I was extremely healthy. I had no other problems. I woke up one day and I wasn’t able to wee. I was very concerned. I was at breaking point – my life had completely changed.”

“I couldn’t have imagined how I was going on before, it was so draining, and it took up my life it was becoming hard to imagine that would have been the case forever. Now I can wee on my own – it is still difficult, but much better than it was,” dagdag pa niya.

Sa ngayon, wala pang nadidiskubreng gamot sa kanyang kondisyon pero tuloy-tuloy ang mga medications at pagpapagaling ni Elle. (Moises Caleon)