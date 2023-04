BBM muling nag-propose kay FL Liza

Masayang ipinagdiwang nina Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta-Marcos ang kanilang 30th wedding anniversary nitong Lunes.

Sa social media post ng Pangulo, ibinahagi nito ang mga larawan kung saan muling nag-propose ito kay First Lady na tinanggap naman nito.

“She said YES (again)!” anang post ng Presidente. Kasamang nagdiwang ng First Family ay ang kanilang pamilya at mga malapit na kaibigan na dumalo sa kanilang kasal noong 1993.

Nakasaad sa wedding proposal ng pangulo na idinaan sa sulat ang mga katagang “ Dearest Liza, make all my dreams come true. Marry me again! Happy Anniversary!”

Ang pangulo at ang First Lady ay ikinasal noong April 17, 1993 sa Church of St. Francis sa Fiesole, Italy.

Unang nagkakilala ang pangulo at ang Unang Ginang sa New York noong 1996 kung saan nagtatrabaho ito bilang abogado sa Amerika. (Aileen Taliping)