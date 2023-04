Bato pinalagan banat ng mga Negrense ‘Hindi ako tuta, bayaran ni Teves’

Mariing itinanggi ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ang kumakalat sa social media na siya ay “bias” at nabayaran na ni suspended Negros Rep. Arnolfo “Arnie” Teves Jr.

Sa ikalawang araw ng pagdinig ng Senate committee on public order and dangerous hinggil sa isyu ng pagpatay kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo, pinabulaanan ni Dela Rosa ang mga paratang ng mga Negrense na bayaran siya, tuta at may kaugnayan sa mga Teves.

“Hindi po ako kayang bayaran kahit gaano kayaman ni Teves, ‘di po kayang bayaran kahit sino man,” pahayag ni Dela Rosa sa pagsisimula ng pagdinig.

Pinabulaanan din ng senador ang pagkakaugnay ng kanyang asawa sa pamilya ng kongresista.

“Ang asawa ko po ay mayroong auntie, bale pinsan ng kanyang mother na married to a Teves diyan sa Dumaguete. Pero itong Teves na ito ay hindi po ito, not in any way related to the Teves family of Arnie Teves,” paliwanag ni Dela Rosa.

Aniya, ang Teves na napangasawa ng auntie ng kanyang asawa ay ang mga Teves na malalaking tao na mga Kastila sa Bais City.

“Hindi po ito in any way related. Sila po’y descendants nong Serafin Teves and not with Herminio Teves. Ito pong Herminio Teves na pamilya ng Arnie Teves ay nakabase po sa Bayawan City which is, more or less, 200 kilometers away if I’m not mistaken,” ani Dela Rosa.

“So ‘yon po ang aking disclaimer. Hindi po ako nababayaran, hindi po ako naging tuta, at hindi po ako related sa mga Teves for full disclosure purposes,” dagdag pa niya.

Humingi naman ng pasensya si Pamplona Mayor Janice Degamo kay Dela Rosa at sa mga miyembro ng komite at sinabing dala lamang iyon ng pagmamahal ng mga taga-Negros Oriental sa kanyang asawa na si Gov. Degamo kaya may mga nasabing ganoong bagay.

Paglilinaw pa ni Mayor Janice, bilang aggrieved party, lubos umano silang nagpapasalamat at naniniwala sa pagiging patas ng komite dahil kahit naka-session break ang mga senador ay binigyan sila ng oras para maimbestigahan ang kaso ng kanyang pinaslang na asawa. (Dindo Matining)