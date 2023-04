Baby Falcons patitigasin ni Fil-Kiwi Jireh Tumaneng

HINDI na rin nagpahuli sa pagpapalakas ng koponan ang Adamson Soaring Falcons matapos siguruhin ang serbisyo ni Fil-Kiwi center Jireh Tumaneng sa mga darating na season ng men’s basketball tournament sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Inanunsiyo ng kanilang koponan nitong Lunes na nangako na si Tumaneng na magpapalakas sa kanilang frontline sa junior’s division at maaaring humalili sa mga darating na panahon sa koponan.

“Adamson is blessed to get the commitment of Jireh. We know how capable he is and we’re excited to develop him to become a more well-rounded big man dito sa Adamson,” pahayag ni coach Nash Racela, matapos muling makabalik sa Final Four ang koponan nitong nagdaang 85th season kontra eventual champions Ateneo Blue Eagles.

Maluwag na sinalubong ng Adamson ang 6-foot-8 center kabilang sina Adamson Athletic Director Fr. Aldrin Suan, CM at Pinoy Mavs NZ coach Manu Hoque nang magsanay ito sa unang pagkakataon sa Soaring Falcons.

Kumarga ang 16-anyos para sa Mavs NZ sa Division 1 ng Smart-NBTC National Finals ng pambihirang iskoring sa 13.7 points, 12.0 rebounds, 1.3 assists sa loob ng 33 minuto ng laro.

Nagtapos ito ng ikalawang baitang sa Westlake Boys High School sa Auckland, New Zealand at maaari pang maglaro ng dalawang taon para sa Baby Falcons sa junior’s division bago tuluyang umangat sa senior’s division sa 88th season.

Kasalukuyang pinagbibidahan ang Adamson ni star-point guard Jerom Lastimosa, katulong sina seniors foreign-student Lenda Douanga, Vince Magbuhos, AP Manlapaz at nagbabalik na si Aaron Fermin. (Gerard Arce)