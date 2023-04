Army kasado sa Durante court martial

Haharap sa court martial ngayong linggo si Brig. Gen. Jesus Durante III, at anim pang military personnel dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay sa negosyante at modelong si Yvonette Chua Plaza sa Davao City noong nakaraang taon.

Inaprubahan ni Philippine Army Chief Lt. General Romeo Brawner Jr. ang paghahain ng kasong administratibo laban kay Durante, Col. Michael Licyayo, at limang enlisted personnel kaugnay ng Plaza murder case.

Sinabi ni Army Spokesperson Col. Xerxes Trinidad na ang mga administratibong reklamo laban sa mga naturang mga opisyal at enlisted personnel ay kanilang ibinigay na rin sa General Court Martial.

Kasong paglabag sa Article of War 96 o conduct unbecoming of an officer and a gentleman, at Article of War 97 o conduct prejudicial to good order and military discipline ang kakaharapin ng mga ito.

Pangungunahan ang General Court Martial ni Maj. General Jose Eriel M. Niembra, na kasalukuyang Commander ng 10th Infantry Division. Sina Durante at Licyayo ay inilipat kahapon sa Eastern Mindanao Command headquarters, sa Camp Panacan, Davao City, kung saan sila isasailalim sa kustodiya habang umuusad ang kaso.

Si Durante ay dating Presidential Security Group (PSG) chief sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsilbi ring commander ng 1001st Infantry Brigade ng PA. (Catherine Reyes)