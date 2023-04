Angel Canino, DLSU tutuhugin Lady Falcons

Teams W L

**La Salle 10 1

Adamson 8 3

NU 8 3

UST 8 3

FEU 5 6

*Ateneo 4 7

*UP 1 10

*UE 0 11

**Final Four

*Eliminated

Mga laro Miyerkoles:

(Mall od Asia Arena)

12:00nn — FEU vs Ateneo

2:00pm — DLSU vs Adamson

MAGPAPAKATATAG sa top spot sina super-rookie Angel Canino at ang De La Salle Lady Spikers sa muling pagsalang sa court kontra Adamson Lady Falcons sa second round eliminations ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament Miyerkoles sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Bumuhos ng 17 puntos ang 5-foot-11 outside hitter kontra University of the Philippines (UP) Lady Maroons para akbayan sa tuktok ang DLSU sa 10-1 kartada kamakailan.

“Sobrang nakaka-proud lang din kasi galing kami sa talo. Sobrang laki ng lesson ng past game namin. Hindi kami papayag na ganun lang,” pahayag ni Canino, na humataw ng 13-of-26 kasama ang tigalawang aces at blocks.

“Alam ko naman marami pang kailangan i-improve sa future games,” dagdag ng 19-anyos na tubong Bacolod City.

Angat din ang Lady Spikers kontra Lady Falcons sa first round sa 21 puntos ni Canino kasama ang 17 excellent receptions, 22-25, 25-14, 25-16, 25-19, noong Marso 19 sa FilOil EcoOil Centre.

Kahit sokpa na sa Final Four, ayaw magpakampante ng Lady Spikers.

“Sabi nga namin, huwag muna tayo tumingin doon (Final Four), tapusin muna natin [itong] second round,” saad ni DLSU assistant coach Noel Orcullo.

Matatandaang ipinalasap naman ng UST Golden Tigresses ang unang pagkabigo ng Lady Spikers nitong Abril 2 sa bisa ng 25-19, 14-25, 25-18, 25-12 iskor. (Gerard Arce)