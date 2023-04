Alexa ‘di ok, matindi pinagdaraanan

Sa episode ng ‘Tatak Star Magic Celebrity Conversations’, binahagi ni Alexa Ilacad ang kanyang pinagdaraanan sa mental health at kung paano ang kanyang healing journey.

Matapang na inamin ng aktres na ramdam niyang may mga araw na hindi siya okay, ngunit sinabing ganoon naman daw talaga ang healing process.

“Progress, it’s not linear kasi. It’s true what they say na puwedeng roller coaster. So regarding lakas, hindi naman ako palaging malakas,” sabi niya.

Dagdag pa niya na hindi siya takot aminin ang kanyang kahinaan.

“There is strength in vulnerability. So, I am not afraid to admit that I’m not okay everyday.”

Ngunit nananatili umano ang suporta ng kanyang mga mahal sa buhay.

“My Mom has been with me ever since. Walang taping na hindi ko siya kasama. Honestly, there is no better care than a mom’s love,” sey niya.

Binanggit niya rin ang kanyang ama at kapatid na laging nakaalalay sa kanya.

Sinabi rin ni Alexa ang pinakaimportanteng natutunan niya sa kanyang mga magulang.

“Always be kind. I always try to remember and to remind myself na ito ‘yung character ko. I want to be a good person,” sabi niya.

Samantala, ipinahayag din ni Alexa ang kanyang paghanga sa Star Magic.

“Iba talaga pag lumaki ka sa Star Magic, under their wing and guidance. I’m really proud to say na ‘Tatak Star Magic’ ako kasi they really taught me so much,” chika niya.

Ayon pa kay Alexa, high-caliber at premium ang Star Magic artists.

(Dondon Sermino)