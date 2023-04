Abogado proud anak ng karinderya owner

Super proud na ibinahagi sa social media ni Atty. Maria Joan Mecono ang kanyang journey mula sa pagiging anak ng may-ari ng karinderya hanggang sa kanyang pagpasa sa 2022 Bar exam.

Aniya sa kanyang Facebook post, “Ladies and gents, I am the youngest daughter of Mr Paterno Amid Mecono (kilala nyo ni tanan kay amo ni anay may pinakanamit carinderia sa Lambunao) and late Maria Flordeliza Magalladora Collado (kilala nyo man ni gabaligya saging sa tinda kag duru-duru dya anay manugsukot nga bombay), Juris Doctor, and I just hurdled the bar.”

Nagtapos si Atty. Mecono ng kanyang Juris Doctor degree sa Central Philippine University’s College of Law noong 2021 at ito umano ang unang beses na nag-post siya sa publiko tungkol dito.

“I was always urged by my introvert x extrovert self to have this portrait as my profile pic but I just had so much patience to wait for this day to come. After all, I never considered myself “graduate” until today.”

Lubos ang kanyang pagpapasalamat sa lahat ng taong tumulong upang maabot niya ang lahat ng mayroon siya ngayon. “For now, I cannot drop your names one by one but I will try my best to do so soon. To those who sent and are still sending me congratulatory messages, salamat gid,” aniya pa.

“To those who took the November 2022 Bar Exams with me but did not make it, do not lose hope my friends. God makes everything happen in His time. You can do it. Hugs,” sabi pa ni Mecono. (Moises Caleon)