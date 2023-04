Abalos rumesbak kay Azurin: Cover-up buking sa video

Kumpiyansa si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na mawawalan ng saysay ang pagdepensa ni Philippine National Police chief PBGen. Rodolfo Azurin Jr. sa mga tauhan nito dahil tiyak na may kalalagyan ang lahat sa tangkang cover-up sa kaso ng umano’y tulak ng nadismis na si Master Staff Sergeant Rodolfo Mayo Jr. at nakumpiskang P6.7 bilyong halaga ng shabu mula sa higit na isang tonelada ng droga na hindi idineklara matapos ang raid sa Maynila noong nakaraang taon.

Ayon kay Abalos, sayang ang effort ni Azurin sa pagtatanggol sa kanyang mga tauhan dahil malinaw sa narekober nilang video na may nangyaring kuntsabahan at takipan sa hanay ng mga matataas na opisyal ng PNP at kanilang mga tauhan.

“In law, there is the principle of res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. The video in itself is a statement of what transpired,” ani kalihim.

Iginagalang aniya niya si Azurin pero alam din nito na karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan sa umano’y tangkang cover-up sa pagdakip kay Mayo at serye ng mga operasyon kung saan narekober ang bulto-bultong shabu noong Oktubre ng 2022.

Dagdag ng kalihim, tungkulin nilang ipaalam sa publiko hindi lang ang nawawala pang mga droga kundi kung ano ang nangyari sa 990 kilo na nakumpiska sa drug suspect na si Ney Saligumba Atadero sa raid sa Maynila noong Oktubre 8, 2022.

Samantala, tiwala si Abalos sa integridad ng National Police Commission (Napolcom) kung saan siya ang chairman, sa paraan ng pag-iimbestiga nito sa kaso.

Binuo aniya ang fact-finding panel ng Napolcom dahil nababagalan siya sa imbestigasyon ng pulisya sa kaso ni Mayo. Lumitaw sa pagsisiyasat ng komisyon na may malawakang pagtatangka para pagtakpan ang pag-aresto kay Mayo.

Bilang patunay, ipinakita ni Abalos ang kuha sa CCTV habang nakaposas si Mayo pero kinalagan din kalaunan.