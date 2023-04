1st quarter pa lang! Higit P19B smuggled goods nasabat ng BOC

Ang mas pinaigting na anti-smuggling operations ng Bureau of Customs (BOC) ay nagresulta sa pagkakumpiska ng mahigit sa P19.22 bilyong halaga ng smuggled goods sa unang bahagi ng 2023.

Nabatid na ang top-seized goods o yaong mga goods na pinakamaraming nakumpiska sa first quarter ng taong 2023 ay mga counterfeit goods na nagkakahalaga ng mahigit sa P13.249 bilyon, sumunod ang agricultural products na nagkakahalaga ng P2.552 bilyon, cigarettes at tobacco products na nagkakahalaga ng mahigit sa P1.748 bilyon, at illegal drugs na nagkakahalaga ng P849 milyon.

Kabilang naman sa iba pang nakumpiskang items ay general merchandise, steel products, electronics, medical supplies, jewelry, food, chemicals, currency, fuel, at langis.

Kaugnay nito, binigyang-diin ni Customs Commissioner Bien Rubio na tapat ang ahensiya sa kanilang commitment na labanan at sugpuin ang smuggling activities sa bansa.

“We will not tolerate any illegal activities that threaten our nation’s welfare and security,” ayon pa kay Rubio.

Nabatid na ang mga nakumpiskang goods ay resulta ng 123 Alert Orders (AOs) na inisyu sa mga suspected shipments sa mga daungan, gayundin ng 19 na Letters of Authority (LOAs) na isinilbi sa iba’t ibang bodega, storage facilities, at tindahan na may derogatory reports.

Ang mga operasyon ay bahagi ng inisyatiba ng BOC na tukuyin at harangin ang mga produktong tangkang ipuslit papasok sa bansa.

Bilang karagdagan sa mga nakumpiskang smuggled goods, binawi na rin ng BOC ang akreditasyon ng 48 importers at 19 na customs brokers dahil sa paglabag sa Customs laws, rules, and regulations.

Ang aksiyong ito ay nagpapakita sa commitment ng BOC na ipatupad ang pinakamataas na pamantayan ng integridad at pananagutan sa kanilang mga operasyon.

Nabatid na sa buong panahon ng kanilang operasyon sa unang bahagi ng taong 2023, masusing nakipagtulungan ang BOC sa iba pang ahensiya ng gobyerno at international organizations upang paghusayin pa ang border security at labanan ang transnational smuggling syndicates sa pamamagitan ng combined efforts ng Intelligence Group, Enforcement Group, at Collection Districts.

“We will remain vigilant in our efforts to combat smuggling and protect our nation’s interests,” pagtiyak ni Rubio.

“We will continue to work with our partners in government and the private sector to ensure that our borders are secure and our local industries thrive,” dagdag pa niya.