Zsa Zsa pinalagyan ng krus ang puntod ni Dolphy

Pinapalakpakan si Zsa Zsa Padilla ng netizens sa balitang ipinost niya sa kanyang IG na kuha sa puntod ng King of Comedy na si Dolphy.

Sa isang video mapapanood ang ilang mga tao na gumagawa sa puntod ng yumaong komedyante.

Ipinapakita ng singer-actress ang pagpapagawa niya ng crucifix o cross sa lapida at sa dingding paharap ng puntod ni Dolphy.

Ayon sa Divine Diva, matapos ang sampung taon, ngayon lang niya napalagyan ng cross ang puntod ng legendary comedian.

“Added a cross to Dolphy’s crypt. And my imagined conversation with him went like, Dolphy: Wow, after 10 years napagawa mo din ah. Me: Yup, umabot nga ng 10 years! Di lang expression na 10 years! After 10 years talaga! Ganda, di ba?”

Pinasalamatan ni Zsa Zsa ang mga nagtrabaho sa puntod ng dating partner.

Tinawag na ‘Endless Love’ ang walang kupas na pag-alala at pagmamahal ni Zsa Zsa kay Dolphy.

Nice! (Rey Pumaloy)