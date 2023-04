Walang kaukulang dokumento, bokya sa benepisyo- ALU counsel

Nilinaw ni dating Department of Labor and Employment inspector at ngayon ay regional labor counsel for Associated Labor Unions (ALU) sa Southern Mindanao, Atty. Lorraine Macasa-Meneses, na tanging mga magulang lamang ng taong namatay sa oras ng trabaho ang may karapatan sa batas na kunin ang pinansyal na benepisyo mula sa pangasiwaan ng kompanya.

Ito ang sagot ni Atty. Meneses sa pagpipilit ng isang Eva Walawala na sa kanya ibigay ng management ng Apex Mining ang perang benepisyo para sa namatay na kapatid.

Ayon pa kay Atty. Meneses, mahalagang magpakita ng kaukulang dokumento ang claimant na nagpapatunay na sila ay magkadugo ng namatay, bagay na ayaw umanong tugunan ni Walawala.

“Kadalasan, birth certificate lang ng namatay ang hinihingi ng kompanya kapag magulang ang claimant. Subalit kapag ibang tao o kapatid lang, dapat ding magsumite ng affidavit na siya ang awtorisadong kumuha at birth certificate ng kumukuha para patunayang iisa nga ang kanilang mga magulang ng namatay,” aniya.

Ayon pa kay Meneses, hindi dapat bahiran ng malisya ang tulong pinansyal at isipin itong isang suhol at ang quit claim ay para tumahimik sila, tulad umano ng kumakalat sa media.

Ayon kay Meneses, ang quit claim ay patunay lamang na naibigay na ng management ang karampatang benepisyo para sa empleyado nilang namatay at hindi isang uri ng pananakot o pamumuwersa.