Wala tayong obligasyon sa ICC

Hindi pa rin tumitigil ang International Criminal Court (ICC) sa panggigigil na maimbestigahan ang umano’y extra judicial killings sa bansa at pilit na hinahabol si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang mga dating opisyal para panagutin sa inilargang war on drugs.

Ito ay sa kabila ng kawalan ng hurisdiksiyon at karapatan ng ICC na manghimasok sa panloob na usapin ng Pilipinas dahil maayos na umaandar ang proseso at sistema ng hudikatura.

Naging mainit na debate ang tila pagiging “obsessed” o pagkahumaling ng ICC sa Pilipinas at hindi iginagalang ang soberanya ng bansa.

Bulag ang ICC at ayaw intindihin na ang Pilipinas ay isang malayang bansa at walang puwedeng nakialam dahil mayroong sariling batas na kinikilala ng ibang mga bansa.

Mahirap bang intindihin ng ICC na ang drug war ay polisiya ng dating administrasyon para malinis ang bansa sa problema sa illegal na droga? Law enforcement ang tawag dito. Sino sila para diktahan ang gobyerno kung ano ang tama para sa Pilipinas?

Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinuldukan na niya ang ano mang komunikasyon sa ICC dahil wala silang karapatan na manghimasok sa Pilipinas lalo na at hindi kinikilala ang hurisdiksiyon nito.

Hindi obligasyon ng Pilipinas na makilahok sa ano mang imbestigasyon sa reklamong ipinarating sa kanila ng iilang nagmamarunong na indibidwal dahil noong 2018 pa nagdesisyon ang dating administrasyon na kumalas ang Pilipinas sa ICC.

Ganito rin ang pananaw ng mga eksperto sa batas dahil hindi dapat nakikialam ang ano mang dayuhang organisasyon o institusyon na hindi kinikilala ng Pilipinas.

At dahil nga kumalas na ang Pilipinas sa ICC, walang obligasyon ang gobyerno na makilahok sa ano mang imbestigasyon at magpadala sa pressure ng mga dayuhan lalo na at maayos na gumagana ang batas sa bansa.

Pero maingay ang mga kontra sa gobyerno at pasimuno sa pagsasampa ng reklamo sa ICC dahil nangangamba umano silang magpatuloy ang patayan sa bansa.

Sayang nga naman ang libreng publisidad at pagiging bida ng mga ito sa mga kriminal kung mauuwi sa wala ang kanilang pagsisikap na makuha ang atensiyon ng ICC para habulin si dating Pangulong Duterte.

Dahil hindi nakakuha ng simpatiya ang mga pro-ICC sa gobyerno, inihalintulad nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin na binabalewala ang ICC.

Si Putin ay may warrant of arrest sa ICC dahil sa umano’y war crime matapos ipadeport ang mga batang Ukranian patungo sa Russian Federation subalit hindi nagpasindak sa ICC.

Hindi umano inirerespeto ng Pilipinas at Russia ang ICC gaya ng ginagawa ng maraming bansa pero ang katotohanan nito, maraming bansa sa mundo ang ayaw magpasakop sa dikta at pamamalakad ng ICC.

Ang isa sa pinaka-makapangyarihang bansa– ang Amerika ay hindi miyembro ng ICC, gayondin ang China,India, Iraq, Libya, Yemen, Qatar at Israel.

Ang totoo niyan kasi, ginagamit ng ilang mga kritiko ang human rights bilang sandata laban sa Duterte administration. Si dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano — na Senador na ngayon — mismo ang nagsabi na wine-“weaponize” ng so-called human rights advocates ang issue na ito. Samantala aniya, kinakalimutan nila at pilit pinapalimot sa mga tao na marami ring human rights abuses ang panig ng New People’s Army, pero hindi ito pinapansin ng mga advocates. Bakit? Ang taumbayan na ang bahalang humusga.

Kahit ano pa mang panggigigil ng ICC, wala silang magagawa dahil walang obligasyon ang Pilipinas at hindi magpapadala sa pressure para yumukod at sumunod sa kapritso ng dayuhang korte.

Naniniwala ako na hindi papayag ang gobyerno sa nais mangyari ng ICC bagkus ay maninindigan ang Pilipinas para protektahan ang gobyerno at mamamayan laban sa ano mang panghihimasok sa soberanya ng bansa.

Hayaan na lang nating mag-ingay ang mga human rights advocates pati ang ICC dahil at the end of the day, wala rin naman silang magagawa, at wala tayong obligasyon sa ICC. Sovereign country ang Pilipinas, at hindi natin dapat isuko ang ating karapatan dahil lamang sa mga pressure mula sa labas. Dapat nating panatilihin ang ating pagiging independyente at gawin ang lahat para maprotektahan ang ating mga mamamayan.