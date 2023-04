Toktok waging Best Transport App of the Year

Pinarangalan bilang ‘Best Transport App of the Year 2022’ ang toktok sa 4th VP Choice Awards!

Ginanap ang awarding ceremony noong March 29, 2023, matapos ang masuring deliberation process ng panel ng mga eksperto.

Ilan sa mga nakatapat sa nasabing parangal ay ang Angkas, Grab, Joyride, OWTO, at Move It, kung saan toktok lang ang 100 percent Pinoy-made.

Pag-aari nina Jonathan So at Carlito Macadangdang, itinatag ang toktok bilang suporta sa franchising program ng JC Premiere noong pandemya.

Tinugunan ng app ang malaking problema ng logistics para sa mga franchisee ng Siomai King, Coppermask, Boy Bondat at JC.

Kasalukuyang may higit sa 2 milyong downloads nationwide, mabilis na naging pangunahing app ang toktok para sa mga delivery sa buong bansa.

Nagsisilbing patunay ang ‘Best Transport App of the Year 2022’ award sa dedikasyon ni So at Macadangdang sa serbisyo at inobasyon sa industriya ng transportasyon.