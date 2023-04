Sylvia emotional kina Arjo, Maine

Dahil sa pag-ride nina Maine Mendoza at Arjo Atayde sa roller coaster, napabalik-tanaw si Sylvia Sanchez at tila naging emotional dahil noon daw ay ayaw sumakay ni Arjo kung hindi siya ang kasama.

Pero ngayon, si Maine na ang kasama ni Arjo at masaya naman daw siya dahil alam niyang ligtas ang anak at si Maine mga kasi ang kasama.

Parang symbolical ang pagsakay nina Arjo at Maine sa roller coaster, dahil sa totoong buhay, si Maine na ang magiging kasa-kasama ng anak, lalo na kapag ikinasal na ang mga ito.

Sabi nga ni Sylvia, “Dati ‘pag gusto mong mag-roller coaster, ayaw mong sumakay mag isa, ako lagi ang niyayaya mo. Ganyan ka na bata palang. Wala pa rin pinagbago, sigaw at tawa ka pa rin hahaha. Ngayon, masaya akong makita na may iba ka nang nakakasama at ligtas na ako sa pagyayaya mo. Ako ‘yan dati, Maine. Ngayon, you’re Arjo’s constant adventure buddy! Thank you, Maine. My heart is full! Love you both.” (Rose Garcia)