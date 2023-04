Single tatay napatapos 2 abogado

Inulan ng heart reaction sa social media ang isang single dad na super proud na ibinandera ang tarpaulin ng dalawa niyang anak na ngayon ay parehong mga abogado na.

Siya si Renato Baysa mula Brgy. Pulang Lupa Dos, Las Piñas City. Matagumpay na pumasa ang kanyang babaeng anak sa nagdaang 2022 Bar Examination.

Matatandaang nag-viral din noong nakaraang taon si Tatay Renato dahil sa tarpaulin na kanyang ginawa noong pumasa ang isa pa niyang anak na lalaki sa 2021 Bar exam.

Ngayon, dalawa na ang kanyang attorney na napagtapos. Makikita sa tarpaulin ang graduation picture ng dalawa niyang anak na sina Atty. Maiko Kaye Baysa at si Atty. Lynk Duren Baysa.

Bukod dito, may maikling mensahe rin siyang inilagay dito, aniya, “From single parent, Daddy: Mga bahagi na lang tayo ng isang kwento balang araw. Tulad ng pagsakripisyo at paghubog ko nang mabuti sa aking mga anak. Kahapon ay isang panaginip at pangarap lamang, paggising ko kanina totoo na pala. Thank you, Lord.”

Maraming mga netizen ang naantig at nainspire sa ganap ni Tatay Renato.

Gaya na lamang ni Augusta Leon, ani, “God has seen your efforts and blessed you. Give Him back all the glory. Congratulations.”

“Congratulations to the proud father and to the two lawyers. Father’s sacrifices paid off,” bati naman ni Estela Paredes.

“Congrats to both of you especially the man sacrifices behind your success proud Daddy! God bless!” dagdag pa ni Josephine Falle. (Moises Caleon)