Shooting ni Juday sa Canada, napurnada

Hindi na pala matutuloy this year and paglipad ni Judy Ann Santos for Canada para sa shooting ng ‘The Diary of Mrs. Winters’.

Ayon kay Juday, dapat ay noong katapusan pa ng March lumabas ang work visa niya, pero hanggang ngayon daw ay wala pa ito.

“Sa mga nagtatanong, hindi po kami natuloy mag-Canada, hindi lumabas ‘yung visa ko, specifically, so it will be pushed back to next year. But all is good, all is good, all the production is good siguro sadyang hindi pa lang naaayon ang mga bagay-bagay sa pagkakataong ito. But you know, sadyang maproseso lang ang mga ganap,” post ni Juday sa kanyang Instagram Story.

Si Sam Milby ang makakasama ni Juday sa ‘The Diary Of Mrs. Winters’ na isang horror-drama thriller under the direction of Rahyan Carlos. Produced ito ng AMP Studios Canada, at HappyKarga Films.

Dahil next year na raw ang shooting, balik-teleserye na lang daw muna ni Juday. Pero sikreto pa raw kung ano ang title ng TV project na kanyang gagawin.

Pero ang narinig din namin, may big project din siya sa isang streaming up kung saan napakaraming big stars na magge-guest.