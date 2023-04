Sana all! Engineer nilibot 12 Disneyland

Kung isa rin sa mga pangarap mo ang makapunta sa “happiest place on Earth” for sure mapapa-sana all ka sa lalaking ito.

Siya si Nathan Firesheets, 34-anyos na audio-visual systems engineer na matagumpay na nagawa ang ‘Disney Global Ride Challenge’ kung saan pinuntahan niya ang mga Disneyland sa iba’t ibang mga bansa sa loob lamang ng 12 araw.

Nagsimula siya sa Disneyland Paris noong ika-8 ng Marso at natapos nitong ika-19 sa Magic Kingdom sa Florida.

Sa loob ng isang dosenang araw, kabilang sa kanyang nabisita ang: Walt Disney Studios, Shanghai Disneyland, Hong Kong Disneyland, ­Tokyo DisneySea, Disney California Adventure, Epcot, Animal Kingdom at Hollywood Studios.

Sabi ni Firesheets, lahat umano ng rides na maaari niyang sakyan ay kanyang sinubukan kaya naman kung susumahin ay nasa halos 216 rides ito.

Isa ito sa pangarap ni Firesheets mula pagkabata kaya naman ngayo’y adult na siya ay masaya siyang na-achieve niya na ito.

“It was a lot. Looking back on it, I’m like ‘I can’t believe I just did that.’ It’s just so insane. So much travel, so much park stuff, but it was really an incredible experience. Tons of fun,” sabi ni Firesheets sa isang panayam. (Moises Caleon)