Romualdez: Kababaihan swak sa digital transformation

Sisiguraduhin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na hindi maaargrabyado ang kababaihang Pilipino pagdating sa isinusulong ng Pilipinas na digital public infrastructure (DPI).

Naniniwala si Romualdez na malaking tulong sa women empowerment ang pagsusulong ng Pilipinas sa DPI.

Ipinahayag ito ng Speaker matapos ang naging talumpati ni philanthropist and women advocate Melinda French Gates sa lecture nito sa World Bank (WB)-International Monetary Fund (IMF) Spring Meetings na ginanap sa headquarters ng IMF sa United States capitol ng Washington D.C. nitong nagdaang Sabado

“Melinda French Gates also mentioned how important the digital public infrastructure is to women’s empowerment. DPI provides them access to capital and opportunities. It gives them dignity and respect and allows them to engage in more activities,” ayon kay Romualdez.

Dahil na rin dito, tiniyak ni Romualdez na magpapasa ang Kamara ng panukalang batas para masiguro ang women empowerment sa DPI. (Eralyn Prado/Billy Begas)