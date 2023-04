Richard Bachmann tatalakayin SEAG update sa PSA Forum

BISITA si Philippine Sports Commission chair Richard Bachmann sa special two-part session ng Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, April 18, sa conference hall ng Rizal Memorial Complex.

Magbibigay ng update si Bachmann sa preparsyon ng Pilipinas sa parating na 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia sa susunod na buwan.

Kumpleto na ang Board ng PSC, huling na-appoint bilang pang-apat na commissioner si dating PBA player Fritz Gaston.

Sa unang bahagi ng 10am public sports program ay hihimayin nina Athletic Events and Sports Management Inc. chair Philip Ella Juico, president Ian Laurel, Shakey’s Philippines president/CEO Vic Gregorio at ilang players at coaches ang Shakey’s Girls Volleyball League.

Ang weekly Forum ay hatid ng San Miguel Corp., PSC, Milo, POC at PAGCOR.

Naka-livestream ang session sa PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at sa Radyo Pilipinas 2. (Vladi Eduarte)