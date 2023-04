Pinoy bet Melvin Jerusalem abot-kamay pamatay na porma kontra Puerto Rican

NALALAPIT na sa inaasam na kondisyon si reigning at defending World Boxing Organization (WBO) minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem bilang preparasyon sa kanyang nalalapit na laban kontra undefeated Puerto Rican Oscar “El Pupilo” Collazo sa Mayo 27 sa California sa Estados Unidos.

Puspusang nagsasanay si Jerusalem (20-2, 12KOs) sa Zip Boxing Gym sa Banawa, Cebu City kasama ang kanyang head coach na si Michael Domingo, kasamang nag-sparring sina reigning Oriental and Pacific Boxing Federation light-flyweight titlist Joey Canoy at utol ni dating World challenger Jeo “Santino” Santisima na si Gabriel.

Inilahad ni Domingo sa Abante Sports ang ginawang pagsasanay ng kanilang koponan sa Japan, kung saan naka-ensayo nila sina amateur boxer Kiyoto Narukami at dating WBO world light-flyweight at flyweight champion Kosei Tanaka nitong nagdaang Marso.

“So far so good naman iyung training niya and nasa 70-80% na rin kami sa nagagawa naming sparring,” pahayag ni Domingo, na dating may tangan ng WBO Oriental bantamweight title at national champion. “Mga three weeks pa kami dito sa Cebu, tapos babalik ulit kami ng Japan para sa aming one-month training.”

Pinag-aaralan ring lumipad ang mga ito patungong Estados Unidos upang makapagsanay kasama sina world title challenger Jade Bornea at dating long-time IBF super-flyweight titlist Jerwin “Pretty Boy” Ancajas.

Ang 29-anyos mula Manolo Fortich, Bukidnon ang naging kauna-unahang Pilipino na kampeon ngayong taon matapos tapusin ang halos anim na buwang pagkabokya ng Pilipinas sa boxing World title nang patumbahin si Japanese boxer Masataka Taniguchi noong Enero 6 sa bisa ng second round TKO sa EDION Arena, Osaka Prefectural Gymnasium sa Osaka, Japan.

Napahaba rin ni Jerusalem an ratsada sa walong sunod na panalo na matagal na hinintay ang pagkakataong makalaban muli sa title fight. (Gerard Arce)