Para sa mga Dabawenyo

Sa Kongreso, karaniwan ng nababalitaan natin ang paghahain ng mga panukalang batas bilang pangunahing trabaho ng mga kinatawan ng iba’t ibang distrito at partylist. Pero bukod diyan, malaking bahagi rin ng aming gawain bilang mambabatas ay ang pangangalaga sa kapakanan ng ating mga kababayan sa mga komunidad na sakop ng aming distrito.

Sa 1st District ng Davao City, ang inyong Kuya Pulong ay may mga programa at proyekto na kung saan katuwang natin ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno para magbigay ng serbisyo sa mga Dabawenyo.

Halimbawa na lamang ay ang Department of Labor and Employment (DOLE) na ka-partner natin sa pagpapatupad ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD), kung saan mahigit 11,000 Dabawenyo na ang natulungan simula noong Oktubre ng nakaraang taon.

Katuwang din ng tanggapan ng inyong Kuya Pulong ang pribadong sektor sa paghahatid ng serbisyo sa mga Dabawenyo. Kamakailan lang ay nakipag-ugnayan ang ating Congressional District Office sa Escandor Development Corporation (ESDEVCO) para sila ay makapag-donate ng mga solar panels sa Jesus J. Soriano National High School sa Barangay Catalunan Grande.

Malaking tulong ang mga solar panels na mula sa ESDEVCO sa pagbawas sa bayad sa kuryente ng paaralan. Tugma rin ito sa adbokasiya ng inyong Kuya Pulong sa pangangalaga ng ating kalikasan sa pamamagitan ng paggamit ng mga renewable sources of energy.

Sa Barangay 20-B Poblacion naman ay nakapag-turn over tayo nitong nakaraang buwan ng multi-purpose building at evacuation center. Magagamit ng mga Dabawenyo roon ang mga pasilidad sa kanilang mga pagpupulong at iba pang public gathering, at gayundin sa paghahatid ng mga community services. May parehong mga pasilidad rin ang naihandog natin sa Barangay Talomo at Barangay 39-D.

Para naman sa mga kasambahay sa 1st District, tayo ay namigay ng cash aid at mga regalo ng ganapin kamakailan ang Kasambahay Fun Day. May 200 kasambahay ang nabigyan ng ayuda at mga regalo ng ating tanggapan sa event na inorganize ng DOLE.

Ang mga dumalong kasambahay ay mga naka-enrol sa Alternative Learning System–Accreditation and Equivalency (ALS–A&E) ng Department of Education (DepEd). Katuwang ng ating tanggapan ang DepEd sa pamumuno ng aking kapatid na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte para matulungan ang mga kasambahay na patuloy na makapag-aral.

Pinangunahan ng aking anak, si Rodrigo “Rigo” Duterte II, ang pamimigay ng cash assistance, kasama ang mga drawstring kit backpacks at reusable tote bags sa mga kasambahay na binigyang parangal sa araw na iyon.

Nagpapasalamat tayo sa DOLE Region 11, DepEd, Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth),Pag-Ibig Fund, at sa Social Security System (SSS) sa kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Congressional District Office para maisagawa ang programang ito para sa mga kasambahay.

Tulad ng nasabi ni Rigo nang siya ay dumalo sa Kasambahay Fun Day, malaki ang nagiging pagsasakripisyo ng mga kasambahay na katulong natin sa pananatiling maayos at malinis ng mga tahanan natin. Tinitiis nilang mawalay sa kanilang pamilya para sila ay makapagsilbi sa iba. Ang ilan pa nga ay nakakadanas ng pahirap at pang-aabuso ng kanilang mga amo.

Marapat lang na ang mga kasambahay ay bigyang pansin natin at pangalagaan ang kanilang kapakanan.

Kaya naman ang ating Congressional District Office ay laging bukas para sa mga kasambahay na nangangailangan ng tulong. Sa mga kasambahay nating Dabawenyo, huwag kayong mahiya o magdalawang isip na pumunta sa tanggapan ng inyong Kuya Pulong sa Davao kung may problema kayo at kailangan ng saklolo.

Noon namang March 24, ang inyong Kuya Pulong ay naghandog ng mga regalo at mga laruan sa mga batang may sakit na kanser sa Southern Philippines Medical Center (SPMC). Ito ay ginagawa ko taon-taon tuwing sasapit ang aking kaarawan.

Si Rigo ang naghatid ng mga regalo at laruan na pinamigay sa mga batang pasyente para makapagbigay saya sa kanila sa araw na iyon. Naging tradisyon na ng aming pamilya, sa pangunguna ng aming ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na dalawin at magbigay ng mga regalo sa mga batang cancer patients sa SPMC.

Ang mga naikwento ko ay ilan lang sa maraming aktibidad ng ating tanggapan sa Davao City para sa mga Dabawenyo. Makakaasa kayo na patuloy ang inyong Kuya Pulong sa pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno at maging sa pribadong sektor para madagdagan pa ang ating maihahatid na serbisyo at ayuda sa mga taga-1st District ng Davao City.