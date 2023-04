P150M agri product nabisto ng BOC sa mga NCR bodega

Umaabot sa P150 milyong halaga ng agricultural products, na kinabibilangan ng mga frozen meat at sariwang prutas mula sa China, ang nadiskubre ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa serye nang pag-iinspeksiyon na isinagawa nila sa anim na bodega sa iba’t ibang lugar sa Metro Manila kamakailan.

Ang operasyon na isinagawa noong Abril 12 ay pinangunahan ng mga ahente ng Customs Intelligence and Investigation Service-Manila International Container Port (CIIS-MICP), Enforcement and Security Service-MICP (ESS-MICP), ESS-Quick Reaction Team (ESS-QRT), na nagtungo sa anim na cold storage facilities, matapos na mag-isyu ng Letters of Authority (LOAs) si Customs Commissioner Bien Rubio.

“Right now, our team is a well-oiled machine running after these smuggling groups. The operations yesterday showed how our officers work day and night to make sure these products will not make it to our local markets,” anang komisyuner.

“Law enforcement and border control are challenging work. A country’s borders, in particular, are dynamic environments. We hope we are sending a clear message to these groups that we will never tire,” dagdag pa ni Rubio.

Matapos na kilalanin ng mga kinatawan ng mga bodega ang LOA, kaagad na sinuri ng grupo ang mga warehouse na nagresulta sa pagkadiskubre ng mga imported agricultural products, kabilang ang frozen beef, pork, chicken, round scad, squid, at fish products, gayundin ng mga fresh fruits, kabilang ang mga mansanas, oranges, mga ubas at mga kiwi, na tinatayang nagkakahalaga ng P150 milyon.

Sinabi ni Deputy Commissioner for Intelligence Group Juvymax Uy na nakatanggap sila ng derogatory information at kaagad itong inaksiyunan. Pinasalamatan rin niya ang komisyuner dahil sa mabilis na pag-iisyu ng LOA na kinakailangan sa pag-iinspeksiyon sa mga pasilidad.

“While we want to thank the good commissioner for relentlessly reminding us of the work that lies ahead, I also want to commend our tireless BOC officers who face these challenges every day. They are armed with extensive training, sound judgment, and more than anything else, a steadfast commitment to our mandate,” aniya.

Ibinahagi rin ni Uy na plano niya at ni Rubio na personal na bisitahin ang mga naturang pasilidad, kung saan nadiskubre ang mga hinihinalang mga puslit na produkto, na pawang matatagpuan sa mga lungsod ng Caloocan, Maynila at Navotas.

Nabatid na isa sa mga bodega sa Navotas ay walang laman ngunit isinasailalim sa konstruksiyon upang gawing cold storage.

Ang mga bodega, kabilang ang walang lamang storage facility, ay pansamantala nang sinelyuhan at ipinadlak ng BOC composite team.

Nakatakda na ring magsagawa ng imbentaryo sa mga nadiskubreng goods ang nakatalagang Customs examiner at sasaksihan naman ito ng mga ahente mula sa CIIS at ESS-QRT.

Ang mga may-ari naman ng mga goods ay inatasan nang magprisinta ng importation documents at proof of payment ng mga Customs authorities.

Kung matuklasang walang kaukulang dokumento, isasailalim sa kaukulang seizure at forfeiture proceedings ang mga subject shipments dahil sa paglabag sa Sec. 1400 (misdeclaration in goods declaration) in relation to Sec. 1113 (property subject to seizure and forfeiture) ng Republic Act No. 10863 o mas kilala sa tawag na Customs Modernization and Tariff Act (CMTA).