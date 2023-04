NTC sinisipat extension ng SIM card registration

Pinag-aaralan pa ng National Telecommunications Commission ang apela ng major telecom companies na palawigin pa ang Subscriber identification module (SIM) registration na ang deadline ay sa Abril 26.

Naunang nagkakaisang umapela ang Globe Telecoms, Smart Communication at DITO Telecommunity na tanggapin na ng pamahalaan ang ibang identification cards kabilang na ang company at school IDs para mapabilis pa ang proseso sa registration.

Humiling din sila ng extension dahil ang mga bilang ng nagparehistro ay umaabot pa lang sa 41.32% o 69,828,115 ng kabuuan na 168,977,773 million total subscribers sa buong bansa.

Sinabi ni National Telecommunications Commission Deputy Commissioner Jon Paulo Salvahan na ang mga regulator at mga stakeholder ay sinisilip na ang ibang mga opsyon sa posibleng extension ng SIM registration deadline sa April 26.

“This week, may series of meetings kami (with telcos) to discuss possible extension… pinag-aaralan na po namin ‘yan ng DICT kasama po ang mga telco kung kinakailangan po natin mag-extend sa April 26,” sabi ni Salvahan.

Sa ilalim ng SIM re­gistration law, ang hindi makakapagparehistro ng mobile numbers ay magreresulta sa deactivation. (Catherine Reyes)