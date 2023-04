Nagpanggap na NBI agent, sundalo arestado

Kalaboso ang dalawang lalaki matapos silang magpanggap na ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) at miyembro ng Philippine Army (PA) sa magkakahiwalay na insidente sa Cavite City.

Ayon sa pulisya, kakasuhan ng Urpation of Athority or Oficial Function ang mga suspek na sina Roberto Jesus Padagas, 49-anyos, ng Hillsview Royale, Timalan, Naic at Rolando Alcaraz, 38-anyos at taga-Barangay Cruses, Tanza, kapwa sa Cavite. Sasampahan din ng karagdagang kasong Threat si Alcaraz.

Sa ulat, bumalik ang complainant na si Alexander San Juan sa dati nitong trabaho sa Manila Southwoods sa Barangay Cabilang, Baybay sa Carmona para kunin sa kanyang kasamahan ang naiwan niyang cellphone bandang alas-9:30 nang umaga noong Linggo.

Lumapit umano siya kay Padagas para magpatulong na nagpakilala agad na NBI agent. Nagduda umano siya kaya nilapitan niya sina P/SSg. Shamir Valencia at P/Cpl. Kenneth Angcao ng Carmona Police Station na nagresulta sa pagkakadakip kay Padagas. Nakumpirma kinalaunan na hindi ito ahente ng NBI.

Samantala, lasing naman umano si Alcaraz kaya inalok ito ng tulong ng isang negosyante at estudyante, ng Barangay Tres Cruses, Tanza, Cavite bandang alas-2:20 nang madaling-araw kahapon. Sa halip na magpasalamat, nagalit pa umano ito, nagpakilalang sundalo at nagbanta pa ng ‘makakapatay ako sa inyo’. (Gene Adsuara)