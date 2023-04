Miss Universe owner excited sa pagbisita sa Pilipinas

Darating sa Pilipinas next month si Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip ang founder at CEO ng JKN Global Group Public Limited, ang kompanyang nagmamay-ari ngayon ng Miss Universe Organization.

Pupunta si Anne sa bansa para sa magaganap na events ng Miss Universe Philippines 2023. Kinumpirma ni Shamcey Supsup, National Director ng Miss Universe Philippines, ang tungkol dito.

Maraming pageant fans ang excited na personal na marinig ang pag-“Hello, Universe!” ni Anne. Nag-viral kasi si Anne dahil sa kanyang ‘Hello, Universe!’ na pagbati noong Miss Universe 2022 coronation night.

Ilang pageant fans pa ang nag-comment sa Instagram ni Anne para ipaalam ang excitement nila sa pagdating niya sa Pinas.

“I can already imagine your voice at the Mall of Asia hollering, ‘Halouuuu Miss Universe, Halouuuu Felepennnns, Mabuhayyyy!’,” komento ni @jazzbeauties_ph.

Ni-reply-an naman ito ni Anne ng, “I’m so ready to my signature Helloooo!!!! (with red heart emoji).”

Tinanong naman niya ang kanyang Filipino followers kung gusto ba ng mga ito na gawin niya ang kanyang signature “Hello, Universe!” at dagdag pa ni Anne, gusto niyang kasabay ang audience na gawin ito.

“Do you want to do this? (with partying face emoji) I won’t say ‘Hellooo universeeeeee!!!!’ myself alone! (with face throwing a kiss emoji) I’m so ready but you need to do it with me! (with Philippine flag emoji) Ready? #philippines (with red heart emoji) I love you and I’m excited to see everyone soon!” post ni Anne sa Instagram account niya. (Byx Almacen)