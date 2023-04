Michele Gumabao, PH squad puntirya ginto sa SEA Games

CHILL at good vibes lang sina Michele Gumabao at ang mga kasamahan sa six-time champion Creamline Cool Smashers para matulungan ang Philippine women’s volleyball squad makuha ang gold medal sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia sa susunod na buwan.

Kasalukuyang nagsasanay ang koponan sa Japan para sa biennial meet sa Phnom Penh, Cambodia sa Mayo 5-17.

Karamihan sa mga miyembro ng national squad ay nagmula sa Cool Smashers kabilang sina Gumabao, team captain Alyssa Valdez, ace playmaker Julia Morado-De Guzman, three-time conference MVP Tots Carlos, heavy-hitter Jema Galanza, middle blocker Ced Domingo at libero Kyla Atienza.

“We correct each other, we help each other on the court kung ano ‘yung mga adjustments na gagawin namin, but we do it all with a smiling face,” pahayag ni Gumabao Sabado ng umaga sa programang Power and Play ni dating PBA commissioner at PSC Chairman Noli Eala.

“Mahirap siyang intindihan talaga at first, pero I think ‘yung nagpapa-encourage sa amin is lagi lang namin ite-take lightly or magjo-joke around kami, so sana dito rin sa national team,” wika ni Gumabao.

Target ng koponan ang gintong medalya sa Cambodian Games. “Kung ano’ng kailangan ng mga coaches, kung sino ipasok, siyempre kailangan lang namin gampanan kung ano ‘yung kailangan namin gawin at that moment,” pahayag naman ni Carlos na tinanghal na All-Filipino Conference MVP at Best Outside Spiker.

Bukod sa mga Creamline players ay parte rin ng national squad sina Gel Cayuna at Claudine Troncoso ng Cignal HD Spikers, Kath Tolentino at Cherry Rose Nunag ng Choco Mucho Flying Titans, Dell Palomata ng PLDT High Speed Hitters, Bang Pineda ng Akari Chargers at Mylene Paat ng Chery Tiggo Crossovers. (Gerard Arce)