May kasamang ibang lalaki

Ano po ang ibig sabihin ng panaginip ko na may kasama raw ako na lalaki na naka-date ko raw. Nagpunta kami sa isang lugar at ang saya-saya naming dalawa. Napakalambing niya tsaka maaalaga. Pero hindi naman ‘yung boyfriend ko ang nasa panaginip ko, ibang lalaki raw na hindi ko naman kilala. Kahit nagsasama na kami ng boyfriend ko at may dalawang anak na hindi naman siya ganun sa lalaking napanaginipan ko. Ang totoo, ‘yung dalawang anak namin ay anak ko sa iba, bale sa una kong naging boyfriend. Itong ka-live in ko ngayon, lagi raw kaming nag-aaway. Ano po kaya ang ibig sabihin nito?

Shy

Happy ka ba sa iyong relasyon? Base sa kwento mo ngayon tila hindi ka totally masaya sa iyong partner.

Normal naman ang falling out of love na eksena sa mga relasyon, nangyayari talaga ito at hindi mo naman lubusang makokontrol ang iyong emosyon pero kung may pananaginip ka tungkol sa ibang lalaki, maaaring marami itong dahilan:

Una, tulad ng nasabi posibleng hindi mo na mahal ang kasalukuyang karelasyon mo ngayon. Naghahanap ka na ng paglalambing sa ibang tao dahil hindi mo ito nakukuha sa kanya. Pero hindi naman agad-agad ay kailangan mo na siyang hiwalayan. Pwede niyo pa rin namang buhayin ang sparks sa inyong dalawa.

Pangalawa, maaaring natutukso ka na mangaliwa. Posibleng may umaaligid-aligid sa iyo na gusto mong subukang makarelasyon din kahit in a relationship ka pa ngayon.

Pwede rin namang napanaginipan mo ito dahil sa mga unresolved issue sa lalaking napanaginipan mo. Maaaring hindi mo nakita ang mukha ng lalaking nakasama mo sa panaginip. Pero sa waking life, kilalang-kilala mo pala siya dahil naging parte siya ng iyong buhay noon, ‘yun nga lang may kailangan kayong resolbahing mga isyu o problema.

Sumunod naman ay posibleng nami-miss mo ang iyong ex. Isa itong sign na may mga ginawa kayo noon na gusto mo uling gawin ngayon.

Hindi naman sinasabing mahal mo pa rin siya, kundi iyong mga action lamang na inyong ginagawa.

Maaari rin itong mangahulugan na naghahangad ka ng male best friend na makakapitan mo bukod pa sa iyong boyfriend o ka-live in.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com