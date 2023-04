Marian super mama – Dingdong

Nag-celebrate ng ika-apat na kaarawan niya si Sixto, ang bunsong anak nina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Tinawag ito ni Dingdong na “The fourth of the Fourth” dahil si Sixto IV na ang pang-apat sa lineage ng kanilang pamilya.

At may pa-surprise si Dingdong sa anak, isang wooden toy mula sa lumang ipil na kahoy na ginawa ng kaibigan niyang sculptor na si Charming Baldemor. Isang wooden toy na Pinocchio.

Si Pinocchio pala na ang kuwento ay humaba ang ilong dahil sa pagsisinungaling ang pinaka-paboritong karakter ni Sixto.

Sa caption ni Dingdong, sinabi niya na, “This wooden toy has quickly become one of his favorites. Just like how I watched Superman 2 countless times in the 80’s, Sixto has seen this movie about 20 times already.”

Nagkaroon din ng birthday party si Sixto na Pinocchio ang theme at siyempre, ang super hands-on at naging abala ay si Marian. Kaya naman buong ningning itong tinawag ni Dingdong na, “Super Mama!” bilang pag-appreciate siyempre sa kanyang misis at nanay ng mga anak.