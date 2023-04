Mamshie bote ng alak ang ginawang dumbbell

Madalas sa sobrang tight ng schedule at work ay wala nang oras para magpunta pa sa gym pero ang mommy na ito very creative sa kanyang pag-workout.

Pinost ito sa TikTok ng sikat na make-up artist at social media personality na si Patrick Starrr (@patrickstarrr) kalakip ang caption na, “Why did my mom grab THOSE?! #workout #fitness #motivation #jackdaniels.”

Mapapanood sa video ang kanyang mamshie na nahuli niyang nag-eexercise pero imbes na barbell ay dalawang bote ng alak na Jack Daniels ang kanyang bitbit.

Sabi pa niya sa video, “I woke up to my mom using my favorite beverage bottle as weighs.”

Bibong sagot naman sa kanya nito, “Goodmorning! Let’s do this!”

Humakot ang naturang video ng daan-daan libong views at kwelang komento mula sa madla.

Para kay @milkmakeup, “We stan a resourceful queen.”

“I just gotta know if she’s taking a sip or two for refreshment,” hirit ni @justaspoonfulofsugah.

Tila relate naman si @torii.black, “Literally have a video of my aunt doing this with beer bottles. It’s def a Filipino thing.”

Ikaw, anong alternatibo mo sa barbell? Try mo na rin ito! (Moises Caleon)