Magtotropa todo hataw kahit isa ang binti

Tropa goals? Viral magkakaibigan na ito na pinatunayan na kering-keri rin nila makipagsabayan sa mga trending dance craze sa kabila ng kanilang kondisyon.

Shinare ito ni One Legged Queen (@lhennasuncionmendoza) sa kanyang account kung saan mapapanood ang kanilang pakikipagkaibigan na pare-parehong mga amputee o putol ang mga binti.

Caption niya, “Love Scars, Amputee Version, Putol friends #disabledandproud #fypシ #amputeegirls #disabled #stump #lovescars.”

Matutunghayan sa unang parte ng video ang pa-intro. Sabi dito, “Hala kanino tong saklay?” Sabay tapat ng camera sa mga magkakaibigan na nakasuot ng kani-kanilang swimsuit with matching ‘love scars’ na posing at tugtog.

Nakatanggap ito ng halos 1 milyong views at libo-libong komento mula sa mga marites sa TikTok.

Gaya na lamang ni @balanamarvin, “Madami talagang taong pagtatawanan ka base sa kakulangan sayo sana man lng respeto nalang ang ibigay natin sa kanila dahil maswerte parin tayo.”

“Everyday kailangan ko talaga paglaban yung spot ko sa langit. You look beautiful ladies!” biro ni @mgcarnsss.

“Leg scars takot na ko maputulan,” hirit naman ni @pol666999.

“Omg!! They are all so precious!!!” compliment ni @frankinphilippines.

Nawa’y magsilbing inspirasyon ito sa mga kababayan nating PWD na maging confident sa sarili at mag-enjoy lang gaya ng mga magkakaibigan na ito! (Moises Caleon)