Loisa, Ronnie para ng trip

Spotted din ang LoiNie sa Clark Aurora Music Festival. At game na game nga ang dalawa na magpa-selfie sa fans na dumalo sa naturang event.

Well, magkasundo talaga sa halos lahat ng trip sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio. No wonder, nagtatagal ang relasyon nila, dahil kung ano ang trip ni Loisa, trip din ni Ronnie.

I love it kapag may mga artista na nagpi-feeling fan. Na hindi nagsusuplado, o nag-iinarte sa harap ng fans, at bigay todo rin sa pagsunod sa agos ng paligid.

At siyempre, hindi rin nagpaawat sa lambingan ang dalawa. Kaya super enjoy ang mga fan sa kanila. (Dondon Sermino)