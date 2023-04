Lalaki sa Canada kinilala bilang may pinakamahabang balbas

Isa ang balbas sa mga physical feature ng mga kalalakihan, ang iba’y inaahit ito habang ang iba nama’y pinapanatili lang itong mahaba pero kaya mo ba itong paabutin ng higit sa 8 feet?

Gaya na lamang ng kelot na ito mula Canada na itinanghal ng Guinness World of Record bilang may pinakamahabang balbas sa buong mundo. Siya si Sarwan Singh mula British Columbia province. Noong 2008 una niyang nakamit ang record na ‘World’s Longest Beard’ kung saan may haba itong 7 feet and 8 inches.

Makalipas ang dalawang taon, nahigitan niya pa ang kanyang dating record sa sukat nitong 8 feet and 2.5 inches. At ngayong taon lang ay may haba na itong 2.54 meters o halos 8 feet and 3 inches.

Sa murang edad na 17-anyos nagsimula magpahaba ng balbas si Sarwan dahil parte umano ito ng tradisyon ng kanilang relihiyon.

Kaya naman ganoon na lang ang importansya na ibinibigay niya rito. Sabi niya sa Guinness, “It is given to us by God and should be kept the way it is.”

“I’m blessed that I was chosen to be the person with the longest beard. As Sikhs, we all keep the beard and we grow it and comb it and go through the daily routines, but I feel lucky that I’m the one that has the longest beard,” dagdag pa niya.

Ikaw, keri mo ba magpahaba ng balbas mo? (Moises Caleon)