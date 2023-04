La Trouppei mabagsik sa Road to Triple Crown

IPINAKITA ng kabayong si La Trouppei ang kanyang angas sa rektahan nang manalo sa 2023 Philracom “Road to Triple Crown” Stakes Race na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Sinakyan ni class A rider Kelvin Abobo, ipinuwesto nito si La Trouppei sa pang-pito sa largahan upang panoorin muna sa unahan ang matulin na si Secretary.

Nasa pang-apat si Jaguar pero pagsapit ng far turn ay naungusan na nito ng anak nina Brigand at Betty H na si La Trouppei.

Pagpasok ng home turn ay kumukuha na ng unahan si La Trouppei subalit bakbakan pa rin ang naging laban sa rektahan kina Jaguar at Going East.

Nanatili ang tikas ng winning horse at nanalo ito ng halos leeg lang ang pagitan sa pumangalawang si Jaguar at kalahating kabayong bentahe sa tumerserong si Going East.

Nirehistro ni La Trouppei ang tiyempong 1:40,6 sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng horse owner na si Melaine Habla ang P600,000 premyo.

Nasikwat ng may-ari ni Jaguar ang P200,000 habang P100,000 ang napunta sa third placer na si Going East sa event na suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)