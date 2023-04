Kib Montalbo walastik ayuda sa Tropang Giga

ISA si Kib Montalbo sa sorpresang nag-deliver para sa TNT sa Game 4 ng PBA Governors Cup Finals noong Linggo sa Smart Araneta Coliseum, niilamog ng Tropang Giga ang Ginebra 116-104 para itabla ang series sa 2-2.

Out na sa series si RR Pogoy, naghanap si coach Jojo Lastimosa ng responde mula sa kanyang players na hindi nagngangalang Mikey Williams, tumugon si Montalbo ng 16 points mula 4 for 8 shooting sa labas ng arc.

Naka-tig-apat na tres din sina Williams (16 points), Calvin Oftana (16 points) at Jayson Castro (17), pinag-start ni coach Jolas sina Montalbo at Oftana.

“I know Roger was out and sinabi ni coach, ‘pakita n’yo attitude n’yo na you don’t wanna lose,’” ani back-up guard Montalbo, 11th pick ng TNT noong 2019 mula La Salle. “I told myself ayoko talagang matalo, so ‘yun.”

Ganu’ng mindset at attitude pa rin ang ikakasa ni Montalbo – at ng Tropang Giga – sa crucial Game 5 bukas sa Big Dome din para makuha ang unang ‘W’ sa series na nauwi na sa best-of-three. (Vladi Eduarte)