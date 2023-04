Kahit may mga kontra pa rin: Victor Consunji sinuportahan ng mga netizen

Samu’t saring reaksyon ang sumulpot sa isa sa latest posts ng construction magnate at mister ng dating beauty queen-actress na si Maggie Wilson, na si Victor Consunji.

Ito’y matapos ibahagi ng negosyante ang black & white photo niya kasama ang isang sanggol at rumored girlfriend na si Rachel Carrasco, na isang entrepreneur.

Makikita sa Instagram ni Victor na nakahiga sa kanyang katawan ang isang tulog na sanggol habang halos nakadikit naman ang mukha ni Rachel sa kanyang noo.

Deskripsyon ni Victor sa picture na ‘yon, “This beauty had a long day. #NotMe #TheLittleGirlOnMyTummy #GuessIamTheCrib #SomeoneAskedIfIShouldHaveABabyAfter45 #ISaidNo #4to5BabiesAreMoreThanEnough.”

Bagamat wala pang kinukumpirma sa kanyang post si Victor kung sa kanila ni Rachel ang sanggol, ilan sa mga komento ay binabati na ang triathlete businessman tulad ng reaksyon ng football player na si @Misagh Bahadoran at @altheafelice101.

May ilan namang kinukumpronta si Victor tungkol sa isyung bumabalot sa kanila ni Maggie gaya ni @kweenie.

Dinepensahan ni @scarlet_af81 si Victor at sinabing tigilan na ang pagturo sa kung sino ang may kasalanan sa controversy ng una at ni Maggie. Aniya pa, “Everyone deserves a second chance in love and marriage.”

Marami ang sumusuporta sa post ni Victor at nagpahayag ng kanilang excitement na makita ang sanggol na nasa larawan.

Matatandaang unang nag-post si Rachel sa kanyang IG ng larawan nila ng baby habang nasa yate at karga-karga niya ito.

Hinihintay na lang ng publiko ang reaksyon ni Maggie sa latest post ni Victor.